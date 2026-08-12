O fetiță de 8 ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar, la Camenca.

Alina Argint
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Potrivit miliției transnistrene, accidentul rutier s-a produs pe 11 august, în jurul orei 14:00, în stânga Nistrului. Șoferul unui automobil a accidentat o fetiță de 8 ani. Copila traversa strada printr-un loc nepermis, la aproximativ 15 metri de trecerea pentru pietoni.

A suferit mai multe traumatisme

În urma impactului, copila a fost transportată la spital cu mai multe traumatisme.

Șoferul nu consumase alcool. Potrivit declarațiilor sale, în momentul producerii accidentului nu folosea telefonul mobil și purta centura de siguranță.

Accident Camenca
Accident Camenca/ mvdpmr.org
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