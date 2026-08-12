O fetiță de 8 ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar, la Camenca.

Potrivit miliției transnistrene, accidentul rutier s-a produs pe 11 august, în jurul orei 14:00, în stânga Nistrului. Șoferul unui automobil a accidentat o fetiță de 8 ani. Copila traversa strada printr-un loc nepermis, la aproximativ 15 metri de trecerea pentru pietoni.

A suferit mai multe traumatisme

În urma impactului, copila a fost transportată la spital cu mai multe traumatisme.

Șoferul nu consumase alcool. Potrivit declarațiilor sale, în momentul producerii accidentului nu folosea telefonul mobil și purta centura de siguranță.