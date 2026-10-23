O fetiță de 8 ani se află în stare extrem de gravă la spital, după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni, ieri, la Hîncești.

Potrivit presei din regiune, totul s-a întâmplat pe strada 31 August, în apropiere de o instituție de învățământ.

Am contactat responsabilii de la poliție să ne ofere detalii despre accident, dar și despre șofer, însă nu ne-au răspuns deocamdată.

Solicitați de PRO TV, reprezentanții Institutului Mamei și Copilului unde a fost transportat copilul, ne-au spus că starea pacientei este extrem de gravă și se află în secția de terapie intensivă.