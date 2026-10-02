Un șofer a fost la un pas să lovească o fetiță care traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni. Momentul a fost surprins de o cameră de bord instalată într-un automobil care circula în apropiere.

Cazul a avut loc pe 30 septembrie, pe o stradă din orașul Hîncești. Șoferul nu i-ar fi acordat prioritate legală de trecere copilei, punându-i viața în pericol.

Șoferul, identificat de polițiști

În urma imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii au identificat șoferul. La volanul automobilului de marca Ford se afla un bărbat de 56 de ani.

Acesta a fost sancționat, iar materialele acumulate de organele de drept au fost remise instanței de judecată.

Riscă să rămână fără permis un an

Polițiștii propun ca șoferul să fie privat de dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de un an.