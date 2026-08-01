Șoferii și călătorii din Chișinău trebuie să țină cont de noi restricții de circulație. Primăria Capitalei anunță suspendarea totală a traficului rutier la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Aerodromului și Nicolae Dimo, unde sunt efectuate lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua publică de canalizare menajeră. Restricțiile vor fi în vigoare până în dimineața zilei de 3 august.

Potrivit Primăriei Chișinău, traficul rutier la intersecția dintre străzile Tudor Vladimirescu, Aerodromului și Nicolae Dimo este suspendat în perioada 31 iulie 2026, ora 22:00 – 3 august 2026, ora 05:00.

Măsura a fost instituită pentru desfășurarea lucrărilor de lichidare a unei avarii la rețeaua publică de canalizare menajeră.

Modificări în circulația transportului public

Restricțiile afectează și transportul public municipal.

Astfel, ruta de troleibuz nr. 7 își suspendă activitatea pe întreaga perioadă în care circulația rutieră este restricționată.

În același timp, autobuzul nr. 19 va circula după un traseu modificat doar pe sensul de întoarcere. Acesta va circula de pe strada Nicolae Dimo pe străzile Alecu Russo, Kiev și Tudor Vladimirescu, apoi pe bulevardul Renașterii Naționale, după care își va continua traseul obișnuit. Pe sensul tur, autobuzul va circula conform itinerarului stabilit.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona

Primăria îi îndeamnă pe conducătorii auto să evite, pe cât posibil, zona afectată și să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.

Pentru informații suplimentare privind circulația transportului public, călătorii pot apela Linia Fierbinte a Regiei Transport Electric Chișinău la numărul 022 204 205 sau dispeceratul Parcului Urban de Autobuze la 022 83 73 17.