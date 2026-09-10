Un incendiu puternic a izbucnit într-o locuință din satul Costești, raionul Ialoveni. Flăcările au cuprins imobilul, iar un fum negru și dens poate fi observat de la distanță.

Din imaginile surprinse la fața locului se vede că focul s-a extins asupra întregii locuințe, însă deocamdată nu se cunosc detalii despre eventualele pagube sau dacă în momentul izbucnirii incendiului se afla cineva în casă.

La această oră nu este clar dacă pompierii au intervenit deja pentru a lichida incendiul.

De asemenea, nu se cunoaște, deocamdată, cauza izbucnirii focului.

Sursa video: IaloveniOnline.md