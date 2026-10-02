Un accident a avut loc în după-amiaza zilei de 2 octombrie între o mașină a poliției și un automobil pe o stradă din Chișinău. În urma impactului, șoferul autospecialei a fost transportat la spital. Deocamdată nu este clar cum s-a produs accidentul și cine ar fi vinovat.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că impactul a avut loc pe strada Sarmizegetusa din municipiul Chișinău. În accident au fost implicate o autospecială a poliției și o mașină Haval.

În urma impactului, conducătorul autospecialei a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Deocamdată nu este clar cum s-a produs accidentul și cine ar fi vinovat. Poliția urmează să stabilească toate detaliile.

Accident în capitală/ GBM