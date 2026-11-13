Un automobil a ajuns în afara carosabilului, pe o pantă de la marginea drumului, după ce s-a ciocnit cu un alt autombil. Incidentul s-a produs pe strada Vadul lui Vodă din Chișinău. Imaginile au fost surprinse de martori.

Andreea Hioară
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Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției au precizat că accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Două automobile s-au lovit pe strada Vadul lui Vodă din capitală. Din fericire, în urma imapctului nimeni nu a avut de suferit. 

Autoritățile urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă că mașina a ieșit de pe carosabil și a ajuns pe panta de pe marginea drumului. Automobilul este înclinat, iar partea din față este avariată. Cel de-al doilea vehicul implicat în accident nu se observă.

Sursa video: Telegram/ Accidente Rutiere Moldova

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