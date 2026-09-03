Un motociclist de 22 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce motocicleta pe care o conducea s-a ciocnit cu un automobil. Accidentul s-a produs în jurul orei 17:00, pe strada Sarmizegetusa din capitală.

Potrivit poliției, în accident au fost implicate două vehicule. La volanul automobilului se afla un bărbat de 64 de ani, iar motocicleta era condusă de un tânăr în vârstă de 22 de ani.

Motociclistul a refuzat internarea

În urma coliziunii, motociclistului i-a fost acordată asistență medicală la fața locului. Tânărul a refuzat însă internarea în spital.

Ambele vehicule, avariate

Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se poate observa că în urma impactului ambele mijloace de transport au fost avariate.

Poliția continuă cercetările.