O mină germană, rămasă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost scoasă din apele Nistrului, în apropiere de Tighina. Muniția, care seamănă cu o conservă, nu avea focos și a fost preluată de geniști pentru a fi transportată în vederea neutralizării.

Potrivit informațiilor publicate, zona de pe malul drept al Nistrului, în apropiere de Tighina, se numără printre locurile în care au fost găsite cele mai multe muniții în această toamnă.

Descoperirea munițiilor vechi reprezintă un pericol pentru persoanele care le găsesc. Specialiștii recomandă ca obiectele suspecte să nu fie atinse sau deplasate, iar autoritățile să fie anunțate imediat.