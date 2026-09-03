Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la crearea Armatei Naționale. Șefa statului le-a mulțumit militarilor pentru profesionalismul și responsabilitatea cu care își îndeplinesc misiunile în țară și peste hotare. Președintele a remarcat progresele înregistrate în ultimii ani în consolidarea Armatei Naționale, inclusiv prin pregătirea militarilor, dotarea cu echipamente moderne și extinderea cooperării cu forțele armate ale statelor europene.

„Trebuie să ducem mai departe investițiile în capacitățile de apărare”

Președintele a subliniat că investițiile în apărarea națională sunt necesare, în condițiile în care Republica Moldova resimte consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Rachetele care ne-au survolat spațiul aerian și dronele care au căzut pe teritoriul țării noastre constituie un avertisment dur că trebuie să ducem mai departe investițiile în capacitățile noastre de apărare”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale/ președinte.md

Maia Sandu la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale/ președinte.md

Potrivit șefei statului, autoritățile vor continua să investească în echipamente moderne, condiții mai bune de serviciu pentru militari și dezvoltarea parteneriatelor externe.

„O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”.

Maia Sandu la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale/ președinte.md

Militarii moldoveni, implicați în misiuni internaționale

Maia Sandu a evidențiat și contribuția militarilor moldoveni la securitatea internațională. În prezent, aceștia participă la trei misiuni internaționale de menținere a păcii.

Totodată, șefa statului a menționat intervențiile Armatei pentru sprijinirea cetățenilor și autorităților, inclusiv acțiunile geniștilor pentru neutralizarea obiectelor explozive și a componentelor de drone, ajutorul oferit în perioada ghețușului și poleiului, precum și contribuția la înlăturarea consecințelor poluării râului Nistru.

Maia Sandu la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale/ președinte.md

Președintele a subliniat că oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a Armatei și le-a mulțumit militarilor, familiilor acestora, veteranilor și rezerviștilor pentru contribuția la apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Maia Sandu la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale/ președinte.md

„Țara vă vede munca și o apreciază”, a concluzionat Maia Sandu.

În cadrul ceremoniei, președinta a înmânat distincții de stat și diplome de onoare.

Maia Sandu la 35 de ani de la crearea Armatei Naționale/ președinte.md

„De 35 de ani suntem o armată”

Și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a transmis un mesaj de felicitare și recunoștință tuturor celor care au contribuit și contribuie la dezvoltarea instituției de apărare a țării.

Potrivit lui Nosatîi, sloganul din acest an: „De 35 de ani suntem o armată”, reprezintă mai mult decât un mesaj aniversar. Acesta reflectă spiritul de echipă și efortul comun al tuturor celor implicați în activitatea instituției.

Ministrul a evidențiat și contribuția persoanelor care nu poartă uniformă militară, dar care, prin profesionalism și implicare, participă zi de zi la dezvoltarea și consolidarea Armatei Naționale.

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Armata Națională împlinește 35 de ani

Armata Națională a Republicii Moldova a fost fondată la 3 septembrie 1991, iar în fiecare an, această zi este marcată drept Ziua Armatei Naționale.