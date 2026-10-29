O moldoveancă de 21 de ani stabilită în Italia a dispărut acum câteva zile și este căutată de familie.

Potrivit presei italiene, familia spune că tânăra a dispărut la 26 octombrie 2026 în provincia Monza și Brianza din Italia.

Felicia are cetățenie română, este născută în Republica Moldova, pe 29 aprilie 2005, și are o înălțime de 1,61 metri.

Totodată, familia fetei este dispusă să achite și o recompensă pentru informații veridice furnizate de cei care au văzut-o.

Cei care au văzut-o sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugați să sune imediat la 112 sau să-l sune pe fratele tinerei, la numărul de telefon +39 380 230 7899.