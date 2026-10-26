O moldoveancă în vârstă de 34 de ani a fost condamnată în Italia la un an și două luni de închisoare pentru hărțuirea unei doctorițe. Femeia susținea pe rețelele de socializare că, în timpul unei intervenții chirurgicale, i-ar fi fost prelevate ilegal ovocite și alte materiale biologice, iar copiii născuți ulterior ar fi ai săi.

Sentința a fost pronunțată pe 20 octombrie, scrie Rotalianul. Instanța a menținut măsura arestului la domiciliu în cazul inculpatei.

Acuzații publicate pe rețelele sociale

Potrivit dosarului, în primele cinci luni ale anului 2023, femeia ar fi publicat în mod repetat videoclipuri și mesaje pe Instagram, Facebook și YouTube, în care îi acuza pe medic și pe soțul acesteia de implicare într-un presupus trafic de organe și în comerțul ilegal cu copii.

Moldoveanca afirma că, în timpul unei operații de chirurgie plastică efectuate la Spitalul Borgo Trento din Verona, i-ar fi fost prelevate, fără știrea sa, organe sănătoase, ovocite și gameți, în timp ce se afla sub anestezie. Aceste afirmații făceau parte din acuzațiile lansate de femeie și nu reprezintă fapte stabilite de instanță în privința doctoriței.

Amenințări și mesaje adresate medicului

Printre copiii despre care femeia susținea că ar fi ai săi se număra și fiica mai mică a cuplului. În postările publicate online apăreau imagini cu minori și referiri la persoane publice.

Potrivit surselor citate, pe lângă mesajele publice, femeia i-ar fi trimis doctoriței și mesaje private, inclusiv amenințări că își va lua înapoi copilul despre care pretindea că i-a fost luat. Unele dintre conținuturi ar fi fost publicate și pe profilul profesional al medicului.

Cuplul ar fi ajuns să se teamă pentru siguranța familiei

Conform acuzației, hărțuirile și amenințările repetate le-ar fi provocat celor doi o stare persistentă de teamă și anxietate.

Cuplul s-ar fi temut inclusiv pentru siguranța fiicei și a rudelor, în urma mesajelor și acuzațiilor publicate de femeie.