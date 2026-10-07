O moldoveancă de 37 de ani este cercetată penal în România, după ce autoritățile române au găsit 1,1 kilograme de bijuterii din metal galben, cu aspect de aur, ascunse în două perne de pe bancheta din spate a unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova. Femeia se întorcea din Turcia spre Moldova și nu a putut prezenta documente privind proveniența bijuteriilor.

Potrivit Poliției de Frontieră din România, controlul a avut loc pe 6 octombrie, pe drumul Giurgiu–București.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit în două perne aproximativ 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur. Valoarea acestora a fost estimată la aproximativ 660.000 de lei.

Femeia nu a putut prezenta documente privind proveniența bunurilor.

Bijuteriile, ridicate pentru expertizare

Bijuteriile au fost ridicate de polițiștii români și urmează să fie expertizate pentru a se stabili natura și valoarea exactă a acestora. În acest caz a fost deschis un dosar penal.

Ancheta continuă.