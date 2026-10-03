O nouă alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii și angajații companiei au fost evacuați. Polițiștii investighează cazul.

Potrivit responsabililor de la aeroport, polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport. La fața locului s-au deplasat subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

Recomandări pentru pasageri

Angajații aeroportului recomandă pasagerilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul acestuia pe panoul online al aeroportului.

Aeroportul, evacuat după alerta de minare

la 2 octombrie, în jurul orei 16:00, organele de drept au fost sesizate cu privire la faptul că aeroportul ar fi fost minat. La fața locului au intervenit serviciile specializate, pasagerii au fost evacuați, iar activitatea aeroportului a fost suspendată temporar pentru efectuarea verificărilor.

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Trei zboruri, afectate de alertă

Alerta de minare a dat peste cap programul unor curse. Trei zboruri înregistrează întârzieri, potrivit informațiilor publicate de aeroport.

Este vorba despre cursele spre Istanbul – TK274, Frankfurt – LH1559 și Viena – OS718.

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