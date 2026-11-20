O nouă dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Este al doilea incident raportat în cursul zilei de astăzi, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, obiectul de zbor fără pilot a fost detectat la ora 14:48, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

Un minut mai târziu, la ora 14:49, drona a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Tudora, raionul Ștefan Vodă, îndreptându-se spre localitatea Udobnoe, regiunea Odesa, Ucraina.

Al doilea incident raportat în cursul zilei de astăzi

Un obiect de zbor fără pilot a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în dimineața zilei de 20 noiembrie, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Șapte drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Pe 17 noiembrie, șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian.

Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

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