O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a pătruns pe teritoriul țării dinspre regiunea Odesa și a traversat spațiul aerian prin zona din stânga Nistrului.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost detectată la ora 04:23. Aceasta a intrat din direcția localității Zahnitkiv, regiunea Odesa, și s-a deplasat spre orașul Camenca, din stânga Nistrului.

La ora 04:25, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin apropierea localității Vărăncău, raionul Soroca, și s-a îndreptat spre regiunea Vinița din Ucraina.

Centrul Operații Aeriene monitorizează în continuare spațiul aerian al țării noastre.

Alte două survolări neautorizate, înregistrate acum câteva zile

Două drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în după-amiază de 31 octombrie, pe fondul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Primul aparat a intrat din direcția regiunii Odesa și a fost detectat în mai multe localități din nordul și centrul țării.

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Ministerul Apărării avertizează asupra riscurilor

Ministerul Apărării atrage atenția că atacurile rusești asupra Ucrainei continuă, inclusiv asupra zonelor rezidențiale, și se soldează cu victime în rândul civililor, inclusiv copii.

Instituția subliniază că nivelul de pericol rămâne ridicat pentru statele din regiune, inclusiv Republica Moldova, și consideră că dotarea cu echipamente moderne pentru supravegherea, detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene este esențială pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării.

Potrivit datelor Ministerului Apărării, din 2022 și până în prezent au fost consemnate în total 102 incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova.

Apel către cetățeni

Autoritățile îndeamnă oamenii să anunțe imediat Serviciul 112 dacă depistează drone, fragmente ale acestora sau alte obiecte suspecte.

Cetățenii sunt avertizați să nu se apropie de asemenea obiecte, să nu le atingă și să nu le miște, întrucât acestea pot prezenta pericol.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.