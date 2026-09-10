Șoferii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru benzină și motorină, valabile pentru 11 septembrie.

Astfel, șoferii vor plăti 33,86 lei pentru un litru de motorină și 32,77 lei pentru un litru de benzină A95. Față de ziua precedentă, motorina se scumpește cu 36 de bani, iar benzina cu 18 bani.

Prețuri carburanți/ anre.md

Scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor SUA - Iran

Scumpirea vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la petrol, influențate de conflictul dintre SUA și Iran și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a avertizat că prețurile ridicate ale petrolului ar putea scădea după alegerile legislative din SUA.

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