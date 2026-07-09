Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online, în care infractorii folosesc ilegal identitatea aplicației guvernamentale EVO și o pagină care imită magazinul oficial Google Play pentru a distribui aplicații periculoase.

Potrivit AGE, în mediul online este promovat un link fals care afișează o pagină aproape identică cu Google Play și utilizează denumirea aplicației EVO, numele Agenției de Guvernare Electronică, precum și imagini și informații oficiale pentru a induce utilizatorii în eroare.

După apăsarea butonului „Instalează”, utilizatorilor li se propune descărcarea directă a unui fișier care poate instala o aplicație malițioasă. Aceasta poate colecta date personale, precum numele, numărul de telefon și adresa de email, date de autentificare, inclusiv parole și coduri OTP, informații despre dispozitiv, iar în unele cazuri chiar date bancare sau acces la aplicațiile financiare.

Reprezentanții AGE subliniază că aplicația EVO poate fi descărcată și actualizată exclusiv din magazinele oficiale Google Play și App Store.

Cu ce recomandări vine instituția

Instituția recomandă cetățenilor să nu instaleze aplicații din linkuri primite prin SMS, email, rețele sociale sau alte surse necunoscute, chiar dacă paginile respective folosesc logo-uri și elemente grafice care par autentice.

Înainte de instalarea unei aplicații, utilizatorii sunt îndemnați să verifice cu atenție adresa site-ului, denumirea dezvoltatorului și să evite descărcarea fișierelor din afara magazinelor oficiale. De asemenea, aceștia nu trebuie să dezactiveze setările de securitate ale telefonului și să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute la solicitarea unor persoane sau pagini web.

Cum reacționăm în cazul în care aplicația a fost instalată

În cazul în care o aplicație a fost instalată de pe un link suspect, AGE recomandă ca aceasta să fie dezinstalată imediat, fără a introduce date personale, parole, coduri de autentificare sau informații bancare. Totodată, incidentul trebuie raportat Poliției, iar dacă au fost compromise date bancare sau de autentificare, persoanele vizate sunt îndemnate să contacteze de urgență banca pentru securizarea conturilor.

Agenția de Guvernare Electronică atrage atenția că infractorii pot copia identitatea vizuală, logo-urile și denumirile platformelor guvernamentale pentru a crea pagini false și îi îndeamnă pe cetățeni să verifice întotdeauna adresa paginii înainte de a descărca aplicații sau de a introduce date personale.