O femeie de 74 de ani a fost transportată de urgență la spital, după ce a fost lovită de un moped în timp ce traversa strada, în apropierea unui magazin din Tiraspol. În urma impactului, și conducătoarea vehiculului pe două roți a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 5 august, în apropierea unui magazin din Tiraspol.

Potrivit autorităților din regiune, o tânără în vârstă de 26 de ani, care conducea un moped de model Suzuki, a accidentat o femeie de 74 de ani în momentul în care aceasta traversa partea carosabilă.

Victima a suferit răni grave

În urma impactului, pensionara s-a ales cu un traumatism cranian, o fractură la un picior și multiple contuzii. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri și investigații suplimentare.

Rănită a fost și conducătoarea mopedului. După ce a primit îngrijiri medicale, tânăra a fost externată și va urma tratament în regim ambulatoriu.

Poliția investighează circumstanțele accidentului

Organele de drept au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate regulile de circulație de către persoanele implicate.