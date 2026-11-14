O femeie de 82 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în această dimineață într-un apartament de pe strada Iunosti din Tiraspol. Vecinii au observat fumul care ieșea din locuința situată la etajul patru și au alertat pompierii. Medicii au încercat să o resusciteze pe victimă, însă fără succes.

Salvatorii au ajuns rapid la fața locului, însă au întâmpinat dificultăți la intrarea în locuință. Ușa metalică era încuiată, astfel că pompierii au fost nevoiți să o demonteze împreună cu tocul pentru a putea pătrunde în apartament.

Incendiul izbucnise în sufragerie, unde flăcările au cuprins mai multe bunuri și piese de mobilier. Pe podea, salvatorii au găsit o femeie de 82 de ani, care nu mai prezenta semne de viață.

Aceasta a fost evacuată și predată echipajului medical, care o aștepta pe scara blocului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă nu au reușit să-i salveze viața. Femeia a fost declarată decedată.

Focul ar fi pornit de la o țigară nestinsă

Incendiul a fost lichidat în aproximativ 30 de minute. În timpul cercetărilor efectuate la fața locului, inspectorul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor a depistat în cameră mai multe mucuri de țigară și țigări.

Potrivit constatărilor preliminare, focul ar fi putut izbucni de la o țigară nestinsă.

Incendiu/ ГУпЧС Приднестровье