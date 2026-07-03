În luna mai, o victimă din Bălți a fost contactată succesiv de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor instituții de stat și a fost determinată să transmită prin curier 400.000 de lei. În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat alte cinci cazuri de escrocherie comise anterior, dar raportate abia acum de victime.

Potrivit poliției, în trei dintre cele șase cazuri escrocii s-au dat drept angajați ai băncilor, iar în celelalte au pretins că sunt reprezentanți ai unor instituții de stat. Sub diverse pretexte, aceștia au convins victimele să contracteze credite sau să transfere economiile în „conturi de siguranță”.

În total, escrocii au reușit să provoace pagube de peste 1 milion de lei, însă datorită atenției cetățenilor au fost prevenite 163 de tentative de fraudă.

Cum acționează infractorii și ce măsuri de siguranță trebuie luate

Grupările infracționale folosesc scenarii complexe și identități false. Aceștia susțin că sunt reprezentanți ai băncilor sau ai instituțiilor de stat, pentru a câștiga încrederea victimelor și a le manipula psihologic. Scopul final al acestor rețele organizate este de a induce o stare de urgență pentru a determina țintele să transfere sume de bani.

Ce nu solicită niciodată autoritățile și băncile

Autoritățile reamintesc că nicio instituție publică sau bancară nu solicită transferuri de bani și nici date confidențiale, cum ar fi coduri PIN, parole sau coduri de autentificare primite prin SMS. Aceste informații au caracter strict privat și nu trebuie divulgate sub niciun pretext.

Protocolul de urgență în caz de suspiciune

În cazul unui apel suspect, convorbirea trebuie întreruptă imediat, iar informațiile verificate exclusiv prin canalele oficiale de contact ale instituției invocate. Dacă există suspiciunea că datele au fost deja luate, cetățenii trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea tranzacțiilor și să sesizeze Poliția la numărul unic de urgență 112.

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