O femeie de 54 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, după ce automobilul în care se afla a fost implicat într-un accident rutier, la Bacioi.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs astăzi, la ora 11:56, în apropierea comunei Băcioi din municipiul Chișinău.

Două automobile, de marca Mercedes și Nissan, s-au ciocnit violent. În urma impactului, o femeie de 54 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital.

Femeia era pasageră în automobilul Nissan.

Polițiștii documentează cazul și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.