Poliția a fost sesizată în seara zilei de 17 noiembrie despre o posibilă explozie produsă deasupra unei zone împădurite din satul Băxani, raionul Soroca. Poliția și angajații IGPF au intervenit la fața locului.

Apelul a fost înregistrat la ora 18:15. La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției și angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Totodată, specialiștii Secției tehnico-explozive a Inspectoratului General al Poliției se deplasează în zonă pentru a verifica împrejurările și a stabili ce s-a întâmplat.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de zona respectivă și să nu atingă eventuale obiecte sau fragmente suspecte.

În cazul în care depistează asemenea obiecte, oamenii sunt rugați să se îndepărteze și să solicite imediat ajutorul Poliției la numărul de urgență 112.