Republica Moldova s-a clasat pe locul trei la primul Campionat Mondial de Curse de Rațe, organizat în regiunea Abruzzo din Italia. Competiția neobișnuită a reunit 197 de rățuște, fiecare reprezentând o țară sau o organizație internațională. Italia a câștigat titlul mondial, iar Franța s-a clasat pe locul doi

Evenimentul s-a desfășurat pe râul Aterno, în Parcul Regional Sirente-Velino, între localitățile Tione degli Abruzzi și Acciano, la aproximativ 40 de kilometri de orașul L'Aquila. În cursa finală au fost selectate 15 rățuște, iar alte aproximativ 200 au animat evenimentul, scrie publicația italiană Certa Stampa.

Cursa s-a dat între 197 de rățuște

Cele 197 de rățuște au reprezentat tot atâtea delegații, corespunzătoare unui număr de 195 de țări, inclusiv Vaticanul și Palestina, precum și Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene.

Dincolo de caracterul distractiv, competiția a avut și un scop ecologic și caritabil. Donațiile colectate vor fi folosite pentru a sprijini Muzeul Difuz Sirente-Velino, un proiect dedicat păstrării memoriei și tradițiilor comunităților locale, dar și combaterii depopulării satelor din regiune.

Înainte de startul cursei, voluntarii și participanții au curățat râul Aterno și malurile acestuia, adunând 12 saci cu plastic și alte deșeuri abandonate. Organizatorii au prevăzut, de asemenea, recuperarea și numărarea tuturor rățuștelor folosite, pentru a evita poluarea apei.

Inițiativa ecologică va continua și după eveniment. Participanții sunt încurajați să dedice cel puțin 30 de minute, în următoarele 30 de zile, colectării deșeurilor din zona parcului.

Republica Moldova s-a clasat pe locul 3

Rățușca care a reprezentat Republica Moldova s-a clasat pe locul trei la prima ediție a Campionatului Mondial de Curse de Rațe. Italia a câștigat competiția, urmată de Franța.

Cui îi aparține ideea organizării competiției

Potrivit publicației italiene, ideea organizării competiției i-a aparținut unei tinere originare din Goriano Valli, care locuiește în prezent la Bolzano. Evenimentul a combinat astfel o competiție neobișnuită cu strângerea de fonduri și protejarea mediului.