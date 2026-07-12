Un mamut de patru metri înălțime a devenit cea mai nouă atracție turistică din nordul Republicii Moldova. Sculptura, realizată din lemn, lână și alte materiale naturale, a fost instalată în satul Duruitoarea Veche, raionul Râșcani, într-o zonă cunoscută pentru valoarea sa peisagistică și pentru legendele legate de prezența acolo pe vremuri a acestor animale preistorice. Lucrarea își propune să atragă mai mulți vizitatori și să promoveze potențialul turistic al regiunii.

Nordul țării se poate mândri cu o nouă atracție turistică. În satul Duruitoarea Veche, raionul Râșcani, într-unul dintre cele mai pitorești locuri din Republica Moldova, a fost instalată o sculptură de patru metri înălțime, reprezentând un mamut. Lucrarea a fost realizată de meșterul Alexei Vidrașco, iar ideea aparține unui om de afaceri care deține în acel loc o unitate de cazare turistică.

Alexei VIDRAȘCO, SCULPTOR: „Ideea pentru această lucrare îi aparține lui Adrian Musteață, care are un spațiu destul de frumos și artistic amenajat printre aceste stânci.”

„El a solicitat un parteneriat cu un proiect elvețian și ei au fost foarte deschiși la colaborarea cu el.”

Adrian MUSTEAȚĂ, OM DE AFACERI: „Vrem să le mulțumim, mai ales că e Ziua Națională a Elveției și ei au fost foarte receptivi, m-a mișcat chiar acest lucru și sper să continuăm această prietenie. Să fim și noi de folos cu ceva.”

Sculptorul a mai explicat că mamutul nu a fost amplasat la întâmplare, ci chiar într-o zonă în care unii istorici și arheologi presupun că pe vremuri ar fi trăit aceste animale. Sculptura este realizată din lemn și alte materiale ecologice.

Alexei VIDRAȘCO, SCULPTOR: „S-a lucrat timp de o săptămână. S-a lucrat din materiale nu foarte scumpe. S-a lucrat cu lemn.”

„Lână de oaie, stuh și fibră vegetală. Ceea ce s-a cosit din jurul acestui mamut.”

În cadrul acestui proiect, Alexei și-a dorit să îi implice și pe micii săi elevi de la școala de artă unde predă.

Alexei VIDRAȘCO, SCULPTOR: „Au fost doi băieți care am stat cap-coadă și timp de o săptămână am realizat lucrarea și au rezistat în aceste condiții, ca să ducem lucrarea la bun-sfârșit. Au mai fost care au stat o zi, două, trei și și-au îndeplinit misiunea.”

Copiii care au participat la acest proiect au recunoscut că experiența va rămâne una de neuitat pentru ei.

„A fost o atmosferă foarte plăcută și interesantă. Am lucrat fiecare în echipă, cu treba lui. Noi cu fetele am lucrat mai mult la snopușoare, băieții au fost mai mult cu lemnul, cu lâna.”

„Mi-a plăcut foarte tare, este foarte util. Am lucrat mai mult în lemn.”

Autorii inițiativei precizează că instalația are un caracter temporar. În funcție de condițiile meteorologice, sculptura ar putea rămâne amplasată acolo de la câteva luni până la un an. Prin această inițiativă, creatorii își propun ca lucrarea să devină un nou punct de atracție pentru vizitatorii regiunii și să contribuie la promovarea frumuseților naturale și a potențialului turistic al satului Duruitoarea Veche.