Săptămâna viitoare, Parlamentul va audia cu ușile închise instituțiile responsabile de atacul cibernetic în urma căruia au fost expuse datele a circa 750 de mii de persoane. Totodată, Maia Sandu va convoca o ședință a Consiliului Național de Securitate pe acest subiect. Între timp, opoziția cere o anchetă și mai multe demisii, acuzând autoritățile de lipsă de transparență.

Lilian CARP, PREȘEDINTELE COMISIEI DE SECURITATE: „În cadrul Comisiei securitate, apărare națională, noi am votat unanim, privind audierea instituțiilor de stat, pe acel incident, care a avut loc atacurile cibernetice. Cel mai probabil va fi cu ușile închise pentru că sunt date cu caracter personal.”

De partea cealaltă, deputații din opoziție solicită crearea unei comisii parlamentare de anchetă, care să identifice breșele din sistem și instituțiile responsabile pentru compromiterea datelor.

Vlad BĂTRÎNCEA, DEPUTAT PSRM: „Inițiativa a fost respinsă, pe motiv că cei din PAS vor să investigheze această situație după ușurile închise, vor să câștigi timp. Noi vrem să știm cum exact au fost sustrase datele a 750.000 de cetățeni, fie au fost cumva create condiții ca cineva să preia.”

Alexandr BERLINSCHII, DEPUTAT PARTIDUL NOSTRU: „Care au fost cauzele, dacă este necesar de modificat legislația și care au fost acțiunile persoanelor mandate pentru a asigura securitatea cibernetică.

O simplă demisie nu înseamnă lipsirea sau absolvirea de răspundere. Asta este scopul acestei comisii.”

Cei de la Democrația Acasă cer și mai multe demisii.

Alexandru VERȘININ, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Nu ar trebui să ne limităm la o demisie. Este un semnal pentru Partidul de Guvernare și pentru Guvern, pentru premierul Tofan, care a promis o curățenie generală în instituții bazate pe meritocrăție, pe profesionalism. El ar trebui să se țină de cuvânt și să se taie cu ferăstrăul, în stânga și în dreapta.”

Președintele Parlamentului susține însă că, deocamdată, sunt suficiente audierile în comisia parlamentară și ancheta Guvernului.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Noi avem comisii parlamentare specializate în domeniul acesta. Pe de o parte Guvernul să-și facă analiza. Oricum trebuie să vină la Comisie și deja la comisie să putem pune toate întrebările. Să vedem unde e breșa, de ce resurse avem nevoie.”

Datele cu caracter personal a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase neautorizat în urmă cu câteva zile în urma mai multor atacuri cibernetice. În urma incidentului șefa Agenției de Guvernare Electronică a fost demisă. Autoritățile susțin că datele extrase nu permit falsificarea actelor sau contractarea creditelor în numele victimelor, iar informațiile despre cardurile bancare nu au fost compromise. Principalul risc este folosirea datelor personale pentru escrochierii. Cetățenii sunt atenționați să fie vigilenți, să nu ofere informații persoane necunoscute și să nu acceseze link-uri.