Eveniment cu multe emoții și dragoste pentru limba română în satul Larga, din raionul Briceni. Mai mulți elevi, profesori, părinți și bunici, s-au adunat împreună la... Marea Dictare Comunitară - o activitate care a unit generații și a testat cunoștințe. Autoritățile locale își propun să facă din acest eveniment o tradiție. 

Valeria Capra
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Participanții, 80 la număr, au scris dictare în baza operei „Baștina”. Mesajul textului redă dragostea pentru satul natal - locul în care fiecare om își are rădăcinile. Pregătirile pentru acest eveniment au fost minuțioase și cu mult entuziasm din partea profesorilor și elevilor.

Ada CUTCOVSCHI, ELEVĂ: „Acest eveniment ne ajută să înțelegem mai bine care sunt valorile pe care trebuie să le promovăm și să trăim cu ele mai departe. De asemenea, acest eveniment a avut un scop de a uni toate generațiile din comuna noastră.”

Marea dictare a adunat la un loc întreaga comunitate. Pe lângă elevi și profesori, la testul de limba română au participat părinți, bunici, dar și reprezentanți ai autorităților locale. 

Bogdan LECA, ELEV: „Sunt gata să-și amintească despre tradițiile și valorile țării. Își aduc aminte cum se scrie, de multe ori părinții pe acasă nu au această posibilitate.”

Activitatea are scopul de a promova limba română și s-a desfășurat în cadrul Decadei Valorilor Naționale, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării. 

Elena BUȘINSCAIA, PROFESOARĂ, LICEUL ”LARGA”: „Sunt ferm convinsă că o societate sănătoasă se bazează pe valorile naționale, e un lucru binevenit și vreau să spun cu glas tare, copiii primesc, doresc, fac ceea ce propun profesorii instituției noastre.”

Violeta GHEORGHIȚĂ, DIRECTOARE LICEUL ”LARGA”: „Este important să promovăm valorile naționale în orice instituție de învățământ din țară, nu în zadar Ministerul ne-a sugerat ideea de a organiza această decadă altfel anul acesta. Să organizăm această dictare comunitară, să participe întreaga comunitate școală, părinți, profesori, bunici, a promova valorile naționale nu e doar misiunea școlii, ci a întregii societăți.”

Autoritățile locale își doresc ca activitatea să devină o tradiție locală prin care școala, administrația publică locală, familia și instituțiile comunitare să se reunească și să sărbătorească limba română în cel mai frumos mod.

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