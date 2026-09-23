Șoferii care circulă în sectorul Ciocana al capitalei trebuie să-și planifice din timp traseul. Traficul rutier va fi restricționat parțial pe strada Profesor Ion Domeniuc, în zona intersecției cu strada Nicolae Milescu Spătaru și bulevardul Mircea cel Bătrîn. Restricțiile vor fi valabile în perioada 24 septembrie – 13 octombrie, timp în care în zonă vor fi desfășurate lucrări de reparație.

Potrivit autorităților municipale, măsura a fost instituită în baza unei dispoziții a Primăriei Chișinău și este necesară pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Conducătorii auto sunt îndemnați să țină cont de restricțiile temporare și să opteze pentru rute alternative, pentru a evita ambuteiajele și eventualele întârzieri.

Restricțiile vor fi menținute până la 13 octombrie, când traficul în zonă urmează să fie reluat în condiții normale, în funcție de evoluția lucrărilor.