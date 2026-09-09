O tânără de 21 de ani din Bălți a rămas fără aproape 300 de mii de lei după ce a fost victima unei escrocherii telefonice. Indivizi necunoscuți s-au prezentat drept reprezentanți ai unei companii de telefonie mobilă, ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și ai Serviciului de Informații și Securitate și au convins-o că banii săi trebuie „securizați”. Cazul a fost raportat Poliției la 8 septembrie. În aceeași zi, organele de drept au înregistrat alte trei cazuri de escrocherie telefonică.

Potrivit poliției, escrocii i-au spus tinerei că pe numele său ar fi fost efectuate tranzacții ilegale și că există riscul ca alte credite să fie contractate online fără acordul ei.

Sub acest pretext, aceștia au convins-o să contracteze două credite. Ulterior, i-au cerut să transfere banii obținuți, susținând că astfel vor putea „bloca” eventualele împrumuturi care ar putea fi făcute în numele ei.

Victima a urmat indicațiile primite și a transferat, prin intermediul mai multor terminale, atât banii împrumutați, cât și o parte din propriile economii.

În total, tânăra a fost prejudiciată cu 297 580 de lei.

Peste jumătate de milion de lei pierduți într-o singură zi

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică, toate comise pe 8 septembrie și raportate de victime în aceeași zi.

Prejudiciul total se ridică la 554 380 de lei.

În același timp, vigilența cetățenilor a permis prevenirea a 84 de tentative de escrocherie, înainte ca victimele să piardă bani.

Poliția avertizează: nu transferați bani la indicația persoanelor necunoscute

Poliția le recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții ale statului, bănci sau companii și invocă probleme cu conturile ori tranzacțiile.

Instituțiile statului și băncile nu solicită telefonic cetățenilor să contracteze credite pentru a-și „proteja” banii și nici să transfere bani către conturi sau persoane indicate în timpul apelului.

De asemenea, nu trebuie divulgate parolele, codurile de acces sau datele bancare.

Dacă primiți un astfel de apel, poliția recomandă să încheiați imediat convorbirea și să sesizați oamenii legii la 112.