A studiat artele, dar a fost cucerită de profesia de barista. Iar, de câteva zile, deține și un titlu care-i reconfirmă performanța. Elizaveta Rîmscaia, o tânără de 20 ani de ani, originară din regiunea transnistreană, a obținut titlul de cel mai bun barista, statut pentru care au concurat oameni din 15 țări. A avut de înfruntat nu doar o concurență acerbă, ci și un juriu exigent. I-a cucerit după ce a preparat cel mai bun espresso, cappuccino și o băutură de autor. Pe lângă titlu, Elizaveta a câștigat o călătorie în India, unde va descoperi plantații de ceai și cafea.

Imaginile vin de la un concurs internațional, desfășurat la Viena, supranumit „Eurovision al cafelei”. Cei mai buni barista din 15 țări, printre care China, Polonia sau Georgia, și-au propus să cucerească mare titlu, dar planurile de acasă nu au coincis cu cele de la concurs. Cu excepția unuia dintre participanți. A Elizavetei Rîmscaia.

Elizaveta RÎMSCAIA, BARISTA: „Cafeaua e o artă prin care pot reda emoțiile mele oamenilor."

Înainte de a se aventura în această competiție, Elizaveta a câștigat concursul național, care i-a oferit biletul spre marea competiție.

Elizaveta RÎMSCAIA, BARISTA: „Minunat, hai să încerc, dar fără multe așteptări de câștig. După ce am luat prima etapă, apoi am luat primul loc la etapa națională, abia atunci am avut gânduri, ”Stop, ce se întâmplă, voi zbura la Viena?”.

A avut o lună de dispoziție pentru se pregăti, conștientă fiind de concurența acerbă și exigența juriului.

Daniel MOROZ, EXPERT ÎN CAFEA, REPREZENANTANTUL UNEI COMPANII: „Ei caută echilibrul dintre aciditate, dulceață, amărăciune. Evident, este un reper, acea ceașcă de aur de la calibrare. Înainte de campionat, cu o zi înainte, ei trec printr-un proces de calibrare, când găsesc într-o echipă mare, rețeta perfectă. Se întâmplă că cineva depășește aceste așteptări, gramaj, raportul apă-cafea și ia primul loc."

Astfel, în doar 12 minute, Elizaveta a preparat două espresso, două capuccino și două băuturi de autor. Puțini cunosc, dar secretul unui espresso perfect presupune și o precizie matematică.

Elizaveta RÎMSCAIA, BARISTA: „Am ales gramajul potrivit 16/3, 35 gr la ieșire, în 23 de secunde. La gust trebuia să se simtă cacao, ciocolată neagră și nucile. Am nimerit cumva gustul și aromele potrivite, pe placul juraților. Am reușit să redau gustul migdalelor prăjite, citrus, ciocolată neagră. 20.05- Băutura de autor a fost din matcha, lapte de ovăz, zahăr brun și espresso."

Iar la cappuccino a impresionat prin desen, tehnică, gust și prin calitățile ei umane.

Elizaveta RÎMSCAIA, BARISTA: „La cappuccino, gustul, trebuia să persiste dulce, amărăciunea să treacă în dulce, iar la final să se resimtă ciocolată cu lapte. Mi s-a spus că am o superputere, că îmi pot controla emoțiile, mă pot focusa și pot să nu-mi arăt emoțiile sau faptul că mă îngrijorez."

Într-o singură zi, un barista prepară în jur de 200 de cafele. Ea însă...

Elizaveta RÎMSCAIA, BARISTA: „Cred că în jur de 800 de cești de cafea, pe zi."

Elizaveta a studiat pianul la Institutul de Artă, din regiunea transnistreană, dar mereu avea o pasiune aparte pentru profesia de barista. S-a mutat la Chișinău și s-a angajat foarte rapid într-o cafenea, unde a găsit colegi și șefi receptivi.

Tatiana COJUHARI, ANTREPRENOARE: „A fost muncă de echipă, Liza a reușit să studieze și să participe destoinic. Eram alături de ea și am simțit mândrie, patriotism că țara participă, a fost valoros. Moldovenii au noroc, sunt chiar alintați, cafenele sunt tot mai multe pe zi ce trece, iar cafeaua e una de calitate. Avem barista foarte buni."

Tânăra crede că și pasiunea pentru artă și-a pus amprenta pe talentul ei la preparat cafele.

Elizaveta RÎMSCAIA, BARISTA: „Precizie, artă, fantezie și creativitate, la fel."

Pe lângă titlul de cea mai bună barista din lume, Elizaveta s-a ales și cu un premiu pe care abia așteaptă să-l descopere. O călătorie în India, în luna ianuarie, unde va vizita plantații de ceai și de cafea și, de ce nu, se va bucure și de odihna binemeritată.