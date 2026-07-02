Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 5 ani de închisoare, după ce a atacat și jefuit o tânără însărcinată pe o stradă din Chișinău. Acesta a lovit victima și i-a luat bunuri personale, apoi a fugit. De asemenea, bărbatul va trebui să achite o amendă de peste 40 de mii de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul s-a produs în seara zilei de 1 martie, în capitală, când o tânără însărcinată se deplasa pe jos și a fost atacată de un bărbat care i-a smuls geanta cu bunuri personale, după care a fugit.

În geantă se aflau bani, un ceas, carduri bancare și alte obiecte personale, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 11 700 de lei.

După incident, victima a primit ajutor medical și a fost transportată la spital.

Bărbatul și-a recunoscut vina.

Antecendente penale

Acesta nu se află la prima abatere, fiind condamnat anterior, în 2011, pentru jaf.

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