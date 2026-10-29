Autostradă, centura Chișinăului, un nou terminal la Aeroportul Internațional Chișinău și modernizarea spitalelor, școlilor și rețelelor energetice. Sunt câteva dintre cele 19 proiecte strategice de investiții prezentate de Guvern, care urmează să fie realizate în următorii ani cu sprijinul Uniunii Europene. Planurile vizează cinci domenii prioritare și fac parte din Planul de Creștere pentru Republica Moldova, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro.

Proiectele au fost prezentate în cadrul evenimentului „Construim Moldova”, la care au participat premierul Vasile Tofan și membrii Cabinetului de miniștri. Autoritățile susțin că investițiile vor contribui la modernizarea țării, reducerea decalajelor față de statele europene și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

„Avem o oportunitate istorică – să investim resursele oferite prin Planul de Creștere, așa încât să facem viața moldovenilor mai bună. O țară europeană nu se declară, o țară europeană se construiește”, a declarat premierul Vasile Tofan.

Potrivit șefului Executivului, cele 19 proiecte se află în diferite etape de pregătire și implementare. Unele sunt deja avansate, în timp ce altele se află încă la etapa studiilor de fezabilitate.

„Vrem să comprimăm în câțiva ani proiecte care au durat decenii în alte țări”, a afirmat premierul, subliniind că autoritățile își propun să accelereze lucrările și să respecte termenele stabilite.

Autostradă, centura Chișinăului și investiții la Aeroport

În domeniul infrastructurii, Guvernul anunță construcția primei autostrăzi din Republica Moldova, realizarea centurii Chișinăului, renovarea unor drumuri importante și construirea unui nou terminal la Aeroportul Internațional Chișinău.

Totodată, investițiile în sistemele de alimentare cu apă ar urma să asigure accesul la apă potabilă sigură pentru aproximativ 700.000 de oameni.

Mai puține gaze consumate și rețele electrice modernizate

În sectorul energetic sunt planificate lucrări de eficientizare energetică pentru 1.400 de locuințe și 40 de clădiri publice, modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău, construcția liniei electrice Bălți–Dnestrovsk și modernizarea rețelelor electrice naționale.

Potrivit autorităților, modernizarea sistemului de termoficare din capitală ar permite economisirea a aproximativ 4,5 milioane de metri cubi de gaze naturale.

Investițiile au drept scop consolidarea securității energetice și reducerea costurilor, prin utilizarea mai eficientă a resurselor.

Irigații pentru mii de hectare și sprijin pentru fermieri

Pentru dezvoltarea agriculturii, autoritățile planifică investiții în sisteme de irigații pentru 6.900 de hectare de terenuri agricole, continuarea programului „Livada Moldovei II” și acordarea unui sprijin financiar de peste 43 de milioane de dolari pentru micii fermieri.

Guvernul susține că aceste măsuri vor contribui la creșterea competitivității sectorului agricol și la dezvoltarea unor afaceri capabile să facă față provocărilor economice.

Școli și universități renovate, plus un campus tehnologic la Stăuceni

În educație, planurile includ modernizarea a 20 de școli-model, renovarea a șase universități, a 24 de blocuri de studii și a 23 de cămine din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Un alt proiect anunțat este construcția primului campus tehnologic al Republicii Moldova, HiTech Park Stăuceni. Acesta ar urma să ofere noi oportunități pentru tineri și să stimuleze cercetarea și dezvoltarea sectorului tehnologic.

Centre medicale modernizate și un spital regional la Bălți

În domeniul sănătății, investițiile vizează modernizarea a 10 centre de sănătate rurale, dezvoltarea Spitalului Regional Bălți și crearea unui centru pentru gestionarea deșeurilor speciale.

Autoritățile afirmă că proiectele vor îmbunătăți accesul la servicii medicale de calitate, inclusiv pentru locuitorii din afara capitalei.

„Moldova Proiect”, structura care ar urma să accelereze investițiile

Pentru a reduce întârzierile și a îmbunătăți coordonarea proiectelor, Guvernul își propune să creeze o structură unică de gestionare a investițiilor strategice, denumită „Moldova Proiect”.

Aceasta ar urma să contribuie la simplificarea proceselor de avizare, licitație și soluționare a contestațiilor, precum și la o mai bună coordonare între instituțiile responsabile.

Premierul a mai anunțat că implementarea investițiilor va fi monitorizată transparent, iar cetățenii vor putea urmări progresul lucrărilor și eventualele întârzieri. Informațiile despre cele 19 proiecte sunt disponibile pe platforma Construim Moldova.

425 de proiecte, în implementare sau deja realizate

Potrivit Guvernului, Republica Moldova are deja rezultate în utilizarea fondurilor oferite prin Planul de Creștere. În prezent, 425 de proiecte sunt în curs de implementare sau au fost realizate, dintre care 177 sunt finalizate. Un număr de 374 de proiecte reprezintă investiții la nivel local.

Printre acestea se numără modernizarea stației de epurare din Zăbriceni, raionul Edineț, extinderea rețelelor de alimentare cu apă din Hâjdieni, raionul Glodeni, renovarea drumurilor și a instituțiilor de învățământ din Nisporeni, amenajarea unei creșe pentru copiii de până la trei ani în Hâncești și modernizarea unor grădinițe din Chișinău.

Investiții în infrastructura rutieră au fost realizate și în localitățile Corjova, Bocani, Clocușna, Sipoteni, Pelinei și Ghetlova.

1,9 miliarde de euro pentru dezvoltarea Republicii Moldova

Planul de Creștere al Uniunii Europene are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro și urmărește să susțină dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, modernizarea infrastructurii și apropierea de standardele europene.

Potrivit informațiilor prezentate de Guvern, țara noastră a beneficiat până acum de 504 milioane de euro, iar recent Comisia Europeană a debursat alte 157 de milioane de euro.

Acordarea fondurilor este condiționată de progresele înregistrate în implementarea reformelor asumate de autorități.