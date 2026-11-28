Apartamente luxoase, o casă cu trei etaje și obiecte care amintesc de fostul proprietar, Ilan Șor. Trei imobile care i-au aparținut oligarhului fugar au fost scoase la licitație pentru a recupera o parte din prejudiciul de peste cinci miliarde de lei din dosarul fraudei bancare. Am mers să vedem cum arată proprietățile, ce prețuri de pornire au fost stabilite și cine le-ar putea cumpăra.

Ne aflăm în unul dintre imobilele lui Ilan Șor, scos acum la licitație. Este vorba despre două apartamente unite, cu o suprafață totală de aproape 400 de metri pătrați. Opulența se observă în fiecare încăpere.

Am numărat un salon spațios, bucătărie, cinci dormitoare, un birou amenajat integral în lemn și, poate, cea mai impresionantă încăpere – garderoba. Aceasta cuprinde două camere mari, cu mobilier masiv, suficient pentru a găzdui zeci de piese vestimentare, încălțăminte, genți și alte accesorii. Ne-a atras atenția și acest fotoliu pe care l-am găsit pe unul din holuri.

Roman TALMACI, EXECUTOR JUDECĂTORESC: „E un apartament destul de bun, destul de spațios, frumos. Reparația este făcută cu 15-20 de ani în urmă, dar oricum este păstrat într-o stare destul de bună.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Cele două apartamente, care ocupă o scară întreagă, se află la etajul patru al acestui bloc de locuit de pe strada Florica Niță din sectorul Rîșcani al capitalei. Prețul de pornire la licitație este de aproape 13 milioane de lei, ceea ce se echivalează cu circa 650 de mii de euro.”

De la apartamentul luxos, trecem la o proprietate diferită, dar mult mai scumpă. O casă cu trei etaje, aflată în construcție. Este amplasată chiar lângă parcul Valea Morilor, într-o zonă exclusivistă a Capitalei.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Această casă aflată în construcție are trei etaje și subsol. Prețul de pornire la licitație este de peste 17 milioane de lei. Aici putem găsi mai multe materiale de construcție, dar și obiecte care au fost lăsate de izbeliște și acum adună doar praf.”

Printre obiectele aruncate la nimereală, am găsit și unele care amintesc de fostul proprietar, fugarul Ilan Șor, și de activitățile sale. Paradoxal, dar într-una dintre încăperi am găsit și o statuetă a Femidei, zeița justiției. Al treilea imobil scos la licitație se află în acest bloc de pe bulevardul Decebal din capitală.

Roman TALMACI, EXECUTOR JUDECĂTORESC: „Se vinde o 1/2 cotă-parte din acest apartament la prețul de 903.800 lei. Deci suprafața este 57,1 metri pătrați. Este în coproprietate cu o altă persoană, care se bucură de dreptul de preemțiuni în cazul de licitație.”

Licitația urmează să fie organizată pe 2 decembrie. La ea pot participa atât persoane fizice, cât și juridice.

Roman TALMACI, EXECUTOR JUDECĂTORESC: „Legea prevede anumite categorii de persoane care nu pot adjudica bunurile date. Asta e vorba de polițiști, avocați, executori, judecători.”

Cei care vor să participe trebuie să depună o cerere, dar și o sumă de bani în contul executorului judecătoresc. Aceasta reprezintă 5% din valoarea bunului licitat.

Roman TALMACI, EXECUTOR JUDECĂTORESC: „Acontul este o garanție bancară care se depune la contul executorului judecătoresc și semnifică intenția persoanei de a participa la licitație.”

Dacă imobilele nu sunt vândute, licitațiile pot fi repetate, în schimb prețul devine cu 50 la sută mai mic. Chiar și așa, executorul spune că găsirea cumpărătorilor este dificilă, deoarece bunurile sunt vândute fără acordul proprietarului.

Roman TALMACI, EXECUTOR JUDECĂTORESC: „Judecătorul este cel care pune punct în acest proces de înstrăinare a bunului sau de trecere forțată a dreptului de proprietate de la debitor către potențialul adjudecător.”

Cele trei imobile fac parte din bunurile pe care statul încearcă să le valorifice pentru a recupera prejudiciul de peste cinci miliarde de lei, stabilit de instanță în dosarul fraudei bancare. Ilan Șor, aflat în Federația Rusă, a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în acest dosar și se află pe lista persoanelor date în urmărire internațională. Referindu-se la condamnare, Ilan Șor a declarat că este una ilegală și abuzivă.