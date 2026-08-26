O nouă dronă a pătruns miercuri în spațiul aerian al Republicii Moldova, după atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Aceasta a intrat prin localitatea Palanca, raionul Ștefan Vodă, iar apoi a ieșit din țară în direcția localității Tudora, traversând frontiera de stat spre localitatea Grădinița, regiunea Odesa, Ucraina.

Potrivit Serviciului operații aeriene al Armatei Naționale, obiectul aerian a fost detectat la ora 17:38, după ce a traversat frontiera de stat prin localitatea Palanca, raionul Ștefan Vodă.

La ora 17:43, obiectul a traversat din nou frontiera de stat, din direcția localității Tudora, și a intrat în spațiul aerian al Ucrainei, în zona localității Grădinița, regiunea Odesa.

Autoritățile califică survolarea drept neautorizată și precizează că aceasta a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate astăzi de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru a asigura siguranța populației.

Atacuri cu drone Shahed la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina

Mai multe drone de tip Shahed au atacat, în dimineața zilei de 25 august, punctul de trecere a frontierei Vinogradovka din Ucraina, aflat la aproximativ trei kilometri de punctul de trecere Vulcănești din Republica Moldova. În urma atacului, activitatea punctului de trecere a frontierei moldo-ucrainean a fost sistată.

Ultimul caz când o dronă neidentificată a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova a fost înregistrat în dimineața zilei de 24 august. Aparatul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 05:55, din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odesa, și s-a îndreptat spre orașul Vulcănești, în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

La ora 06:09, drona a fost fixată în timp ce părăsea spațiul aerian național din direcția localității Pașcani, raionul Cahul, spre România, în apropierea localității Vădești, județul Vrancea.

Spațiul aerian - restricționat

În urma incidentului, spațiul aerian din zona de sud a Republicii Moldova a fost restricționat timp de aproximativ 15 minute, după care a fost redeschis.

Un nou caz de survolare neautorizată

Nu este unicul incident de acest fel. În ultima perioadă, în Republica Moldova au fost raportate mai multe cazuri de pătrundere neautorizată a dronelor în spațiul aerian național. În două dintre acestea, aparatele de zbor au explodat și au provocat incendii.

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