Mai multe obiecte care lăsau în urmă dâre de fum au fost observate în prima jumătate a zilei de 1 octombrie pe cerul din zona orașului Tighina. Imaginile au fost surprinse de persoane aflate la Cetatea Tighina și transmise redacției Zona de Securitate.

Potrivit sursei citate, obiectele ar fi de natură pirotehnică și ar fi apărut în timpul unor exerciții militare desfășurate de structurile paramilitare de la Tiraspol, pe un poligon din apropierea aerodromului.

Exercițiile nu ar fi fost anunțate în prealabil

Zona de Securitate scrie că exercițiile militare nu ar fi fost anunțate în prealabil de pretinsele autorități de la Tiraspol. În imaginile surprinse de martori pot fi văzute mai multe obiecte care traversează cerul și lasă în urmă dâre de fum.

Deocamdată, nu există informații oficiale care să confirme natura exactă a obiectelor sau dacă acestea au prezentat vreun risc pentru populație.

Observațiile au loc pe fondul incidentelor din spațiul aerian

Imaginile apar într-un context regional tensionat, după ce în ultimele zile au fost raportate mai multe încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

Pe 30 septembrie, Ministerul Apărării a anunțat că au fost înregistrate mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian național, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Iar pe 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat convocarea ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu incidentele raportate.

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