Autoritățile de frontieră din Republica Moldova și Ucraina au desfășurat acțiuni comune de căutare și verificare în regiunea localității Troițcoe, după informațiile privind căderea unui obiect în apropierea frontierei. Potrivit Poliției de Frontieră, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente și nici locul unei eventuale explozii.

În același timp, partea ucraineană a informat autoritățile de la Chișinău că, pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 1,2 kilometri de linia frontierei de stat, a fost identificat locul unei explozii.

În zonă au fost găsite și fragmente neidentificate, iar autoritățile ucrainene urmează să stabilească proveniența acestora.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova continuă să monitorizeze situația în zona de frontieră și menține schimbul operativ de informații cu autoritățile ucrainene.