Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe unde i-a înmânat o notă de protest în urma survolării neautorizate a spațiului aerian al Republicii Moldova de către cinci drone și rachete, care au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

„Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția asupra gravității incidentului, care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Ministerul solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente”, se arată în comunicatul instituției.

Nu este prima dată când este convocat

La 1 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest, după ce trei drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. Ozerov a negat, din nou, că dronele ar aparține Rusiei și a declarat că, personal, nu se teme de dronele rusești.

Citeste si : „Nu am primit nicio dovadă că acestea sunt drone de origine rusă”. Primele declarațiile ale lui Oleg Ozerov, după ce a fost convocat la MAE - VIDEO

Diplomatului rus i-au mai fost înmânate anterior note de protest, iar în unele cazuri, pe masa acestuia, au fost puse chiar fragmente ale dronelor. Ultima dată acesta a fost convocat pe 14 iulie, după ce o dronă a căzut și explodat la Căușeni.