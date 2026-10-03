Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe unde i-a înmânat o notă de protest în urma survolării neautorizate a spațiului aerian al Republicii Moldova de către cinci drone și rachete, care au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

Daniela Frunză
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

„Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția asupra gravității incidentului, care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Ministerul solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente”, se arată în comunicatul instituției.

Nu este prima dată când este convocat 

La 1 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest, după ce trei drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. Ozerov a negat, din nou, că dronele ar aparține Rusiei și a declarat că, personal, nu se teme de dronele rusești.

Citeste si :  „Nu am primit nicio dovadă că acestea sunt drone de origine rusă”. Primele declarațiile ale lui Oleg Ozerov, după ce a fost convocat la MAE - VIDEO

Diplomatului rus i-au mai fost înmânate anterior note de protest, iar în unele cazuri, pe masa acestuia, au fost puse chiar fragmente ale dronelor. Ultima dată acesta a fost convocat pe 14 iulie, după ce o dronă a căzut și explodat la Căușeni. 

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google