S-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru alegerile din Autonomia Găgăuză. Pentru funcția de bașcan 8 persoane au depus dosarele, iar trei sunt deja înregistrate oficial. Autoritățile electorale urmează să verifice celelalte dosare în următoarele zile.

În cursa pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze ar putea fi 8 persoane. Numărul exact va fi cunoscut după ce autoritîțile electorale de la Comrat vor analiza toate dosarele depuse. Deocamdata, trei candidați au fost înregistrați oficial. Este vorba despre Fiodor Găgăuz, susținut de Partidul Socialiștilor, și independenții Alexandr Stoianoglo și Corneliu Dudnic.

CANDIDAȚI ÎNREGISTRAȚI ÎN CURSA PENTRU FUNCȚIA DE BAȘCAN

1 Fiodor Găgăuz – susținut de PSRM

2 Alexandr Stoianoglo – candidat independent

3 Corneliu Dudnic – candidat independent

În această oridine, cei trei vor fi și în buletinul de vot, ceea ce s-a stabilit prin tragerea la sorți. Celelalte cinci persoane au depus, la rândul lor, actele necesare pentru a intra în cursă. Printre acestea sunt primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, primarul satului Copceac, Oleg Garizan, dar și Petru Vlah, Ivan Cîlcic și Ivanna Koksal.

PRETENDENȚI LA FUNCȚIA DE BAȘCAN

4 Serghei Anastasov – candidat independent

5 Oleg Garizan – candidat independent

6 Petru Vlah – candidat „NOI”

7 Ivan Cîlcic – Partidul Popular din Găgăuzia

8 Ivanna Koksal – candidat independent

Deciziile privind înregistrarea candidaților trebuie luate în cel mult șapte zile de la depunerea dosarelor. Campania electorală pentru alegerile bașcanului și pentru Adunarea Populară a Autonimiei Găgăuze va începe pe 16 octombrie.