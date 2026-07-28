Curtea de Apel Centru a admis solicitarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a declarat organizația autonomă necomercială pentru promovarea cooperării internaționale „Eurasia” drept organizație extremistă. Ca urmare a hotărârii judecătorești, aceasta a fost înscrisă în Registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist, iar autoritățile avertizează că organizarea, finanțarea, sprijinirea sau participarea la activitățile acesteia poate atrage răspundere penală.

Potrivit SIS, hotărârea a fost pronunțată la 24 iulie 2026, când Curtea de Apel Centru a constatat că Organizația „Eurasia” desfășoară activități cu caracter extremist.

În baza deciziei judecătorești, organizația a fost înscrisă oficial în Registrul organizațiilor extremiste și al materialelor cu caracter extremist, ceea ce presupune aplicarea prevederilor legale privind interzicerea activității sale pe teritoriul Republicii Moldova.

SIS avertizează asupra consecințelor penale

Serviciul de Informații și Securitate atrage atenția că desfășurarea, organizarea sau finanțarea activității unei organizații extremiste, precum și participarea la acțiunile acesteia ori distribuirea materialelor pe care le promovează, pot atrage răspundere penală.

Recomandări pentru cetățeni

În contextul deciziei instanței, SIS le recomandă cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv celor aflați peste hotare:

să evite orice formă de colaborare cu organizația „Eurasia”;

să nu participe la activitățile organizate de aceasta sau desfășurate cu implicarea ei;

să nu distribuie și să nu promoveze materialele elaborate ori difuzate de organizație;

să înceteze, dacă este cazul, orice formă de cooperare cu aceasta.

SIS: Vom continua măsurile de prevenire a activităților extremiste

Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au precizat că instituția va continua să aplice toate măsurile prevăzute de lege pentru prevenirea și combaterea activităților extremiste.

Potrivit SIS, aceste acțiuni au drept scop protejarea securității naționale și a ordinii constituționale a Republicii Moldova, precum și prevenirea riscurilor generate de organizațiile considerate extremiste.

Citeste si : Ultimă oră. Regatul Unit pune pe lista de sanțiuni „Eurasia” lui Șor, dar și mai multe persoane afiliate acestuia, printre care și Marina Tauber - VIDEO