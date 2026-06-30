Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice din raionul Ștefan Vodă și din localitățile învecinate nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău pentru fiecare ședință de tratament. Începând cu 1 iulie, serviciile de chimioterapie vor fi disponibile și în cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă, în cadrul procesului de extindere a accesului la tratamente oncologice în teritoriu.

Ministerul Sănătății anunță că, începând de miercuri, 1 iulie, Spitalul Raional Ștefan Vodă va asigura administrarea tratamentului chimioterapeutic pentru pacienții oncologici, conform indicațiilor stabilite de medicii specialiști.

Pacienții vor fi îndrumați de specialiștii Institutului Oncologic

Potrivit autorităților, pacienții vor fi informați și direcționați către tratament de către medicii Institutului Oncologic, prin intermediul Consiliului multidisciplinar oncologic, care stabilește schema terapeutică pentru fiecare caz.

Serviciile vor fi acoperite de asigurarea medicală

Costurile serviciilor de chimioterapie vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin contractele încheiate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, astfel încât pacienții să beneficieze de tratament fără cheltuieli suplimentare.

Rețeaua serviciilor oncologice se extinde în teritoriu

Ministerul Sănătății precizează că servicii similare sunt deja disponibile în spitalele raionale din Florești, Sîngerei, Briceni, Orhei și Cahul, iar extinderea acestora la Ștefan Vodă face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice.

Autoritățile susțin că această măsură va facilita accesul pacienților la tratamente oncologice moderne și sigure, reducând timpul și costurile deplasărilor către Institutul Oncologic din Chișinău și oferind posibilitatea continuării tratamentului mai aproape de domiciliu.