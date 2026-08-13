Nouă dintre cele 15 persoane rănite în urma accidentului produs ieri la Strășeni rămân internate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Medicii spun că starea lor este stabilă. Cele două adolescente transferate la Institutul Mamei și Copilului se află și ele în stare satisfăcătoare.

Nouă din cei 14 pasageri ajunși la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău în urma accidentului produs ieri în raionul Strășeni rămân internați.

Alexandru ZOTEA, MEDIC RESPONSABIL: „Au fost făcute nouă internări, patru în neurochirurgie, doi în traumă asociată, unul în ortopedie, unul microchirurgie și unul în chirurgia spinală. Doi au fost trimiși la tratament ambulator, iar unul a refuzat spitalizarea. Pacienții sunt stabili și continuă tratamentul după fișa de indicații.”

La fel și cele două adolescente de 14 și 15 ani rămân internate la Institutul Mamei și Copilului.

Maxim CAZACU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL INSTITUTULUI MAMEI ȘI COPILULUI: „Starea pacientelor în vârstă de 14 și 14 ani transferate pe parcursul zile de ieri la Institutul Mamei și Copilului s-a îmbunătățit. Starea lor actualmente este una satisfăcătoare ceea ce a permis transferul acestora în două secții obișnuite pentru continuare tratamentului și îngrijirilor medicale.”

Accidentul a avut loc ieri dimineață în între localitățile Codreanca și Bravicea. Potrivit datelor preliminare, o șoferiță de 34 de ani ar fi intrat pe contrasens și a lovit un microbuz care transporta muncitori spre Chișinău. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. În urma accidentului, o femeie de 49 de a murit, iar 15 peroane au fost rănite. Șoferița implicată în accident a fost reținută.