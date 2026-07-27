Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul de repartizare a absolvenților în 145 de funcții didactice vacante din 40 de instituții publice de învățământ profesional tehnic. Tinerii specialiști care vor fi selectați pot beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei, în funcție de localitatea în care vor activa și disciplina predată. Dosarele pot fi depuse până la 20 august, iar repartizarea se va face în baza criteriilor stabilite de minister.

Cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, unde sunt disponibile 52 de posturi. Urmează Ungheni și Cahul, cu câte 13 funcții vacante, Bălți – 12 posturi, iar Orhei – nouă.

Din totalul locurilor disponibile, 87 sunt în școli profesionale, 47 în colegii, iar 11 în centre de excelență.

Cele mai multe posturi sunt destinate maiștrilor-instructori și profesorilor de discipline de specialitate, câte 50 pentru fiecare categorie. Alte 39 de funcții sunt pentru profesori de discipline de cultură generală, iar șase pentru alte funcții didactice.

Se caută profesori la mai multe discipline

Instituțiile de învățământ profesional tehnic au nevoie de profesori de matematică, informatică, fizică, biologie, chimie, limba și literatura română, limbile engleză, rusă și franceză, istorie, geografie, educație fizică, precum și de cadre didactice pentru discipline medicale, tehnice și agronomice.

Cele mai multe posturi vacante sunt anunțate de Școala Profesională din Orhei și Școala Profesională nr. 6 din Chișinău, cu câte nouă funcții disponibile. Școlile Profesionale nr. 3 și nr. 7 din capitală au câte șapte locuri vacante, iar Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și școlile profesionale din Criuleni și Ungheni oferă câte șase posturi.

Cine poate participa la concurs

Pot solicita repartizarea persoanele cu vârsta de până la 35 de ani inclusiv, care sunt debutante în activitatea didactică și dețin studiile necesare pentru postul ales.

Sunt eligibili atât absolvenții programelor de învățământ profesional tehnic, cât și cei ai studiilor universitare de licență sau master.

Absolvenții fără pregătire pedagogică vor trebui să urmeze, în termen de cel mult doi ani de la angajare, un modul psihopedagogic de 60 de credite.

Indemnizații de până la 375.000 de lei

Valoarea sprijinului financiar diferă în funcție de studiile absolvite și localitatea în care va activa cadrul didactic.

Absolvenții programelor profesional-tehnice repartizați în municipiile de nivelul II vor primi 160.000 de lei, iar cei cu studii superioare – 200.000 de lei.

Pentru instituțiile din sate, comune, orașe, municipii de nivelul I și din UTA Găgăuzia, indemnizațiile cresc la 235.000 de lei pentru absolvenții învățământului profesional tehnic și 275.000 de lei pentru absolvenții studiilor universitare.

Cea mai mare indemnizație, de 375.000 de lei, este destinată profesorilor cu studii superioare care vor preda biologia, chimia, fizica, informatica, matematica sau limba și literatura română în instituțiile cu predare în limba rusă din localitățile respective. Pentru aceleași discipline predate în municipiile de nivelul II, sprijinul financiar va fi de 300.000 de lei.

Cum vor fi selectați candidații

Candidații pot aplica pentru unul sau mai multe posturi, însă vor fi repartizați într-o singură funcție.

Selecția se va face în funcție de:

corespunderea studiilor cu funcția solicitată;

media generală a studiilor, care trebuie să fie de cel puțin 7,5;

media la disciplinele de specialitate;

rezultatul interviului.

Indemnizația va fi achitată în două tranșe: 50% după șase luni de activitate efectivă, iar restul de 50% după 18 luni de muncă.

Lista completă a posturilor vacante și modalitatea de depunere a dosarelor sunt disponibile pe platforma Ministerului Educației și Cercetării.