Peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere vor participa la parada militară din 27 august, organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Potrivit comandantului Paradei Militare, generalul de brigadă Ion Ojog, la defilare vor participa militari ai Armatei Naționale, precum și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Un moment aparte al paradei îl va constitui participarea a 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, din cadrul Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia vor fi organizați în două formații.

Militari din nouă țări vor participa la paradă

La eveniment vor fi prezente și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii, precum și din alte țări partenere.

Participarea militarilor străini este parte a evenimentelor dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Peste 100 de unități de tehnică militară

Spectatorii vor putea vedea peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian, precum și vehicule militare cu destinație specială.

O parte dintre echipamente au fost achiziționate din bugetul național al apărării, iar altele au fost oferite prin programele de asistență ale partenerilor externi.

Repetițiile încep în august

Pentru pregătirea paradei, Ministerul Apărării va organiza mai multe antrenamente.

Pe 11, 13, 18 și 20 august, între orele 08:00 și 10:00, vor avea loc exerciții comune în cartierul Telecentru din Chișinău, sub podul de pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul dintre străzile Lech Kaczyński și Sprâncenoaia.

Antrenamentele generale sunt programate pentru 21 și 25 august, în Piața Marii Adunări Naționale, între orele 22:00 și 00:00.

Tehnica militară va circula și pe drumurile naționale

Antrenamentele cu tehnica militară și specială vor avea loc pe 11 și 13 august, pe traseul național M3, pe segmentul dintre sectorul de poduri și drumul L458 și strada Băcioii Noi. Acestea se vor desfășura între orele 09:00 și 12:00.

Ministerul Apărării îi îndeamnă pe participanții la trafic și pe locuitorii din zonele vizate să țină cont de desfășurarea antrenamentelor și, după caz, să opteze pentru rute alternative.