După cinci ani de pauză, parada militară a revenit astăzi în centrul capitalei, de Ziua Independenței. Mii de oameni au venit în Piața Marii Adunări Naționale să vadă militarii din Republica Moldova și din țările partenere, dar și tehnica militară defilând prin fața lor. Printre spectatori au fost și moldoveni reveniți de peste hotare special pentru această zi.

Președintele Maia Sandu și Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi au deschis oficial parada.

Aceștia au urmărit parada de pe scena din Piața MArii Adunări Naționale alături de Președintele României Nicuşor Dan, președintele Parlamentului, premierul, șefa MAI și directorul SIS. Evenimentul a continuat cu intonarea imnului de stat de către soprana Valentina Naforniță.

Ulterior peste 2 mii de miliatari din Republica Moldova și din 9 țări partenere, inclusiv din România, Ucraina, Polonia, Germania, Franța și Statele Unite au început defilarea.

A doua partea a paradei a fost marcată de cele peste 100 de unități de tehnică specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului de Interne.

Militarii au fost acompaniați de Orchestra Prezidentiala a Republicii Moldova.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Să vadă parada au venit mii de oameni din diferite colțuri ale Moldovei, dar și de peste hotare. Aceștia spun că sunt entuziasmați de eveniment și au vrut să profite de această ocazie.”

„Superb! Ceva frumos care nu a fost de mulți ani. E superb.”

„Impresionantă, plăcut, în ultimii 6 ani conducerea țării are grijă ca și armata noastră să fie dotată cu tehnica necesară în ziua de azi.”

Parada a fost și pe placul copiilor, care spun că nu au mai văzut un astfel de eveniment până acum.

„Foarte multe lucruri erau foarte interesante. Nu pot să exprim în cuvinte cât de mult mi-a plăcut.”

Nicolae Dodon spune că a venit special din Norvegia pentru a urmări parada. Acesta a povestit că, în urmă cu 35 de ani a fost în Piața Marii Adunări Naționale pentru a susține proclamarea independenței.

„De 20 de ani nu am fost în țară. Am venit special din Norvegia și peste o lună vin definitiv. Vine diaspora acasă.”



Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență. Decizia a fost luată la scurt timp după eșecul puciului de la Moscova, pe fondul destrămării Uniunii Sovietice. Documentul a fost semnat de 278 de deputați, în cadrul unei ședințe extraordinare susținute de Marea Adunare Națională. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, chiar în ziua adoptării Declarației, iar în 1992 țara noastră a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite.