Parcări cu plată, roți blocate pentru șoferii care încalcă regulile și evacuarea mașinilor abandonate din curțile blocurilor. Sunt câteva dintre prevederile proiectului privind mobilitatea urbană, aprobat de Parlament în prima lectură. Documentul anunță și noi reguli pentru amenajarea cartierelor, precum și restricții de acces pentru anumite automobile. Dacă va fi votată în lectură finală, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

În condițiile în care Chișinăul este sufocat de mașini, Parlamentul examinează o lege care ar putea face ordine în parcări. Acestea ar urma să devină servicii publice locale, iar primăriile vor putea stabili tarifele, abonamentele și reducerile. Banii încasați vor rămâne în bugetele locale.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Veniturile din parcări vor intra în bugetele locale și vor putea fi utilizate pentru întreținerea parcărilor, infrastructurii rutiere, măsuri de siguranță și mobilitate durabilă.”

Șoferii care nu vor respecta regulile riscă sancțiuni. Mașinile parcate ilegal sau pentru care nu a fost achitată taxa ar putea avea roțile blocate. Dacă proprietarul nu solicită deblocarea în termen de 72 de ore, automobilul ar putea fi ridicat.

Mașinile abandonate de cel puțin șase luni, care ocupă locuri de parcare pe străzi sau în curțile blocurilor, vor putea fi ridicate. Autoritățile vor trebui mai întâi să identifice și să anunțe proprietarul, iar dacă acesta nu reacționează, automobilul va fi dus într-o parcare specială.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Proiectul de lege prevede posibilitatea proprietarului să intervină chiar la fiecare fază. Să intervină în relația cu primăria. Dacă mașina a fost deja transportată, plătește costurile de transport și își ia mașina înapoi. Dar, dacă nu s-a intervenit, nu a apărit proprietarul acestui automobil, atunci primăria este în drept, să dea în judecată și prin instanța de judecată automobilul trece în proprietatea primăriei orașului.”

Proiectul a fost examinat de Parlament în primă lectură, urmează consultări publice, iar apoi lectura finală. Legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.