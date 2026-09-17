Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată până la 31 decembrie 2026. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care prevede transformarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” în Societatea pe Acțiuni „CFM-Infra”. Autorii proiectului susțin că reforma urmărește eficientizarea activității și dezvoltarea infrastructurii feroviare.

Potrivit proiectului, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată în Societatea pe Acțiuni „CFM-Infra”. Noua entitate va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne sub controlul autorităților.

Parlamentul precizează că reorganizarea nu reprezintă un proces de privatizare și nu presupune transmiterea infrastructurii feroviare către persoane private.

Autorii proiectului susțin că scopul este crearea unei entități mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea serviciilor de transport feroviar.

Operatorii privați vor putea utiliza infrastructura

Una dintre schimbările prevăzute de reformă este separarea infrastructurii feroviare de activitatea de transport.

Astfel, după reorganizare, infrastructura va putea fi utilizată și de operatori privați, în condiții de nediscriminare și transparență. Companiile private vor putea opera trenuri proprii de marfă, achitând o taxă pentru utilizarea infrastructurii feroviare.

Potrivit Parlamentului, această separare ar urma să permită aplicarea unor reguli și mecanisme de finanțare adaptate atât infrastructurii, cât și activității de transport.

Reorganizarea presupune mai multe etape

Procesul va include inventarierea, delimitarea și evaluarea patrimoniului, precum și stabilirea mecanismelor instituționale necesare pentru implementarea reformei.

Totodată, vor fi luate măsuri pentru protecția creditorilor și pentru transferul drepturilor și obligațiilor, inclusiv al raporturilor de muncă.

Reorganizarea CFM este prevăzută în Codul transportului feroviar, adoptat de Parlament în 2022. Potrivit autorităților, procesul a început deja prin înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»”.

Finalizarea reorganizării „CFM-Infra” ar urma să permită funcționarea distinctă a infrastructurii feroviare și a activității de transport.