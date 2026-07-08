Parlamentul European a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, raportul anual privind Republica Moldova, în care solicită deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană care nu au fost încă lansate.

Potrivit eurodeputatului român Siegfried Muresan, raportul a fost aprobat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri. Solicitarea privind accelerarea negocierilor a fost inclusă în urma unor amendamente depuse împreună cu alți membri ai Parlamentului European.

Documentul reafirmă sprijinul Parlamentului European pentru parcursul european al Republicii Moldova și subliniază că țara se numără printre statele care au înregistrat cele mai rapide progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Eurodeputații consideră că aceste progrese trebuie reflectate prin accelerarea negocierilor de aderare.

„Noi, Parlamentul European, considerăm că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să răsplătim aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere”, a scris Muresan.

În același timp, raportul condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin acțiuni de influențare a proceselor electorale democratice.

Parlamentul European solicită, de asemenea, majorarea sprijinului financiar și tehnic acordat Republicii Moldova, pentru consolidarea securității, combaterea amenințărilor externe și continuarea reformelor necesare integrării europene.

Potrivit raportului, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană reprezintă o prioritate pentru Parlamentul European, iar o Moldovă sigură, stabilă și membră a UE va contribui la consolidarea securității întregului continent.