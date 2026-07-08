Parlamentul European laudă Republica Moldova pentru angajamentul său exemplar și progresele constante înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor interne și a ingerințelor externe ale Rusiei.

Parlamentul European salută progresele constante înregistrate de guvernul Republicii Moldova în ceea ce privește reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative, nu în ultimul rând a ingerințelor ostile persistente ale Rusiei în afacerile interne ale țării.

Eurodeputații au subliniat, de asemenea, că deschiderea negocierilor oficiale de aderare la UE cu Republica Moldova înseamnă că UE recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării, afirmând că niciun proces de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor neînțelegeri bilaterale.

Reforma sectorului justiției, combaterea corupției

Raportul ia act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reformarea sectorului justiției și prevenirea și combaterea corupției. Eurodeputații subliniază, de asemenea, importanța abordării în continuare a influenței oligarhilor în viața politică, economică și mass-media ca prioritate-cheie pentru a ajuta Republica Moldova să avanseze pe calea sa europeană.

Interferența persistentă a Rusiei în Republica Moldova

Deputații emit un avertisment ferm cu privire la presiunea și ingerințele continue ale Rusiei în afacerile interne și procesele democratice ale Republicii Moldova, precum și cu privire la încercările de a-i diviza societatea în ceea ce privește traiectoria sa de aderare la UE. Aceștia solicită UE și statelor sale membre să își consolideze sprijinul pentru reziliența instituțională, capacitățile de comunicare strategică, securitatea cibernetică, mass-media independentă și garanțiile democratice ale Republicii Moldova.

Integrarea în piața UE

Raportul salută aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în cadrul pieței unice a UE și încurajează luarea de măsuri suplimentare în direcția integrării sectoriale treptate și a liberalizării ambițioase și durabile a comerțului. În ceea ce privește energia, eurodeputații salută planul guvernului de a deveni independent de resursele energetice rusești.

În ceea ce privește regiunea transnistreană, textul reiterează angajamentul de lungă durată al Parlamentului față de integritatea teritorială a Republicii Moldova și față de soluționarea pașnică a conflictului. Rusia trebuie să își retragă tot personalul militar, echipamentele militare și muniția din zonă, potrivit deputaților.

Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova

Parlamentul European a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, raportul anual privind Republica Moldova, în care solicită deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere pentru aderarea țării la Uniunea Europeană care nu au fost încă lansate.

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Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova

Pe 15 iunie, Republica Moldova a făcut un nou pas important pe calea integrării europene, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”. Președintele Maia Sandu a declarat că acest moment reprezintă un progres semnificativ pentru țară și rezultatul eforturilor comune depuse de instituții și cetățeni în procesul de reformă și modernizare.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.