Parlamentul va exercita un control mai strict asupra activității Serviciului de Informații și Securitate. O subcomisie specială, formată din trei deputați, a fost creată pentru a verifica respectarea legii, a drepturilor fundamentale și pentru a preveni implicarea politică a instituției. Aceasta va fi condusă de un reprezentant al opoziției.

Potrivit Parlamentului Republicii Moldova, subcomisia va fi condusă de deputatul Alexandru Chițu, din fracțiunea „Democrația Acasă”. Funcția de vicepreședinte îi revine lui Valeriu Carțîn, iar cea de secretar – deputatei Stela Macari. Ambii sunt membri ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate.

Decizia privind crearea subcomisiei a fost aprobată de membrii Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința din 16 noiembrie.

Ce atribuții va avea

Subcomisia va verifica dacă SIS respectă Constituția și legislația care îi reglementează activitatea. De asemenea, va examina eventualele încălcări și va urmări respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a ordinii democratice.

Un alt obiectiv este prevenirea implicării politice a Serviciului de Informații și Securitate.

Membrii subcomisiei vor avea acces la informații secrete, iar activitatea acesteia va fi prezentată periodic Parlamentului, prin intermediul Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.