Partidul de guvernare discută despre un posibil candidat la funcția de bașcan. Liderul formațiunii, Igor Grosu, spune că va face anunțul până pe 15 octombrie, când începe campania electorală. În același timp, ppreședintele PAS salută decizia Adunării populare de la Comrat, care și-a desemnat doi reprezentanți în Consiliul Electoral Central din regiune. Șeful Parlamentului califică această decizie drept un semnal că aleșii de acolo sunt gata să contribuie la organizarea alegerilor, după ce anterior i-a acuzat de blocaje la comanda Moscovei.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Faptul că, ieri, Adunarea Populară a delegat, în final, doi reprezentanți în viitorul Consiliu Electoral al Unității Teritorial Autonome Găgăuzia îl interpretez ca un gest de a accepta, în sfârșit, și a contribui la desfășurarea alegerilor și a Adunării Populare, și a bașcanului. Și faptul că deja unii candidați își afișează, își anunță intenția de a candida, la fel este bine. În autonomie vor avea loc alegeri, 15 noiembrie.”

Igor Grosu susține că PAS discută despre un eventual candidat la funcția de bașcan și își va anunța decizia până pe 15 octombrie.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ceea ce ne dorim noi să fie și în cazul APG, și în cazul bașcanului - să fie persoane cu care să putem interacționa, care să nu fie sub influența Federației Ruse și a grupărilor criminale pe care le folosește Federația Rusă, așa cum, din păcate, s-a întâmplat și au reușit să corupă electoral această regiune. Să fie cetățeni ai Republicii Moldova care doresc binele cetățenilor noștri din UTAG.”

Șeful legislativului afirmă că instituțiile de drept sunt pregătite să intervină pentru a asigura un scrutin corect în regiunea găgăuză, după ce la ultimele scrutine acolo au fost denunțate mai multe scheme de corupere a alegătorilor.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI:„Nu o să fie tolerată nicio schemă, nicio tentativă de a veni cu bani, de a cumpăra, de a mitui și așa mai departe. Pe această cale, îi îndemn să nu încerce și să se concentreze pe o campanie electorală corectă, cinstită.”

Perioada electorală a început pe 28 august și se va încheia pe 15 octombrie, când începe campania propriu-zisă. Până atunci va avea loc înregistrarea candidaților atât pentru adunarea populară, cât și pentru funcția de bașcan. Recent, deputatul Alexandr Stoianoglo a anunțat, din incinta Parlamentului, că va candida pentru fotoliul de bașcan, ca independent. Alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie, după un an de amânări și tergiversări.